Una Vita, spoiler spagnoli: arriva Daniela Stabile (Di venerdì 18 febbraio 2022) Una new entry farà presto il suo ingresso ad Acacias. Gli spoiler spagnoli di Una Vita rivelano che, nel corso dei prossimi episodi, la famiglia Olmedo arriverà ad una vera e propria svolta. Roberto e Sabina, infatti, sollecitati da Miguel, decideranno di chiudere con i propositi criminali e rinunceranno al colpo in banca. Questa decisione avrà come conseguenza che i due coniugi dovranno finalmente occuparsi a tempo pieno del ristorante e riavviarlo, dopo la recente chiusura. In questo frangente, Sabina chiederà al marito di confessare al nipote che i suoi genitori non sono affatto morti, bensì sono in carcere, dopo aver organizzato, molti anni prima, una rapina finita male. L'uomo solleciterà la moglie a non dire niente al ragazzo, ma poi penserà di chiedere direttamente a suo figlio e a sua nuora se sia il caso di dirgli tutto. ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 18 febbraio 2022) Una new entry farà presto il suo ingresso ad Acacias. Glidi Unarivelano che, nel corso dei prossimi episodi, la famiglia Olmedo arriverà ad una vera e propria svolta. Roberto e Sabina, infatti, sollecitati da Miguel, decideranno di chiudere con i propositi criminali e rinunceranno al colpo in banca. Questa decisione avrà come conseguenza che i due coniugi dovranno finalmente occuparsi a tempo pieno del ristorante e riavviarlo, dopo la recente chiusura. In questo frangente, Sabina chiederà al marito di confessare al nipote che i suoi genitori non sono affatto morti, bensì sono in carcere, dopo aver organizzato, molti anni prima, una rapina finita male. L'uomo solleciterà la moglie a non dire niente al ragazzo, ma poi penserà di chiedere direttamente a suo figlio e a sua nuora se sia il caso di dirgli tutto. ...

Advertising

Pontifex_it : L’amore fraterno è come una palestra dello spirito, dove giorno per giorno ci confrontiamo con noi stessi e abbiamo… - gparagone : La popolazione non ne può più di restrizioni e ricatti e chiede di tornare finalmente a una VITA NORMALE! - enpaonlus : La storia di Natalino, regalo di Natale indesiderato, che adesso ha trovato una famiglia - PaolaGenevieve : @CuccominoGianni Sono attaccato, ma cerco la pelle di qualcun altro e voglio aggiungere varietà alla mia vita sessu… - elianmfs : @razhelmfs la ragazza che ti piace dall'asilo non ti fila vero? sei pronto a sacrificare la tua vita per gli altri… -