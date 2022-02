Ucraina: Draghi, 'a studio meccanismo approvvigionamento gas se viene meno russo' (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Si "sta studiando un meccanismo per cui ci sia un approvvigionamento di gas da altre fonti se dovesse venire meno quella russa. C'è una gran buona volontà da parte degli alleati per affrontare il tema della dipendenza. Una grande collaborazione. Le sanzioni debbono essere efficaci ma anche sostenibili". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Si "sta studiando unper cui ci sia undi gas da altre fonti se dovesse venirequella russa. C'è una gran buona volontà da parte degli alleati per affrontare il tema della dipendenza. Una grande collaborazione. Le sanzioni debbono essere efficaci ma anche sostenibili". Così il premier Marioin conferenza stampa.

Advertising

Palazzo_Chigi : Le dichiarazioni alla stampa del Presidente Draghi al termine della Riunione informale dei Membri del Consiglio eur… - TgLa7 : #Ucraina, #Draghi: 'Per ora nessun segnale di de-escalation. Pronti a ogni eventualità. La nostra unità é la cosa c… - Agenzia_Ansa : 'Per il momento episodi di de escalation sul terreno non si sono visti', così il presidente del Consiglio Mario Dra… - News24_it : Ucraina-Russia, le ultime notizie in diretta: esplosione a Donetsk - Corriere della Sera - News24_it : Crisi Ucraina, Draghi: portare le due parti allo stesso tavolo | 'Il mio incontro con Putin richiesto dal Cremlino'… -