Tottenham | Conte | «Situazione completamente diversa rispetto al mio passato»

Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha parlato così della sua squadra e degli obiettivi da centrare. Le dichiarazioni Antonio Conte parla degli obiettivi del suo Tottenham in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Manchester City. DICHIARAZIONI – «Qui c'è uno stadio fantastico, un centro sportivo magnifico e il livello di questo club è molto alto. Poi a livello calcistico non siamo sullo stesso piano degli altri club, siamo ancora indietro. Tutti vorremmo avere una squadra per vincere, ma dobbiamo essere realisti e capire che ci serve tempo per migliorare il livello generale. Stiamo lavorando molto perché il mio obiettivo è dare maggiori conoscenze ai ragazzi e questo richiede tempo. In passato ho sempre detto che devi sentire almeno l'1% di possibilità di vincere il campionato, ...

