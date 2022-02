Tirocini e stage non retribuiti in Europa. Destre e Iv salvano lo scempio. Emendamento M5S per vietarli definitamente. Ma Renzi, Calenda & C. bocciano la proposta (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tirocini e stage non retribuiti sono “una forma di sfruttamento dei giovani lavoratori e una violazione dei loro diritti”. Questa la posizione del Parlamento europeo inserita nel testo sull’equa retribuzione per Tirocini e apprendistati, approvato con con 580 voti favorevoli, 57 contrari e 55 astensioni. Il documento dunque condanna la pratica dei Tirocini non retribuiti e invita la Commissione e gli Stati membri a proporre un quadro giuridico comune per garantire un’equa retribuzione per Tirocini e apprendistati. Anche proprio per questa ragione i Cinque stelle avevano proposto di eliminarli definitivamente ma la proposta non è passata: “Gli Europarlamentari di Lega, Forza Italia, Italia Viva e Carlo Calenda hanno ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 18 febbraio 2022)nonsono “una forma di sfruttamento dei giovani lavoratori e una violazione dei loro diritti”. Questa la posizione del Parlamento europeo inserita nel testo sull’equa retribuzione pere apprendistati, approvato con con 580 voti favorevoli, 57 contrari e 55 astensioni. Il documento dunque condanna la pratica deinone invita la Commissione e gli Stati membri a proporre un quadro giuridico comune per garantire un’equa retribuzione pere apprendistati. Anche proprio per questa ragione i Cinque stelle avevano proposto di eliminarli definitivamente ma lanon è passata: “Glirlamentari di Lega, Forza Italia, Italia Viva e Carlohanno ...

