Team event Pechino 19 febbraio 2022

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Ildisarà l’ultima gara per lo sci alpino di questi giochi olimpici. Si inizia alle 3 (ora italiana) un’ora prima del previsto a causa delle previsioni meteo. Ecco come funziona e le coppie degli ottavi.: gli italiani in gara L’Italia si presenta alcon una squadra che può davvero giocarsela per le medaglie. Le nazioni in gara sono quindici. Nelazzurro vedremo titolari Federica Brignone, Marta Bassino, Alex Vinatzer e Luca De Aliprandini, con Nicol Delago e Tommaso Sala riserve. Ad ogni turno ci saranno quattro confronti diretti in un gigante parallelo. L’Italia inizia l’ottavo di finale contro la Russia. L’uale quarto di finale probabilmente contro ...

Advertising

giomalago : Evvai @FedeBrignone!Grande bronzo nella combinata #scialpino,1ª medaglia olimpica di sempre per un'azzurra nella sp… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Norvegia da record con 15 ori, alla vigilia di un sabato stellare. Nella notte il team event, poi Lollobrigida e... #beijin… - neveitalia : Norvegia da record con 15 ori, alla vigilia di un sabato stellare. Nella notte il team event, poi Lollobrigida e...… - infoitsport : Sci alpino, Italia solida nel Team Event: Brignone-Bassino e Vinatzer-De Aliprandini il miglior quartetto possibile - infoitsport : Olimpiadi invernali, chiude lo sci alpino con il team event: grandi speranze per l'Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Team event

Le principali favorite sembrano essere Austria e Svizzera, anche se gli elvetici non schiereranno due ottimi specialisti del parallelo come Loic Meillard e Ramon Zenhaeusern, mentre saranno presenti ...di sci alpino e le due mass start di pattinaggio di velocità, sono questi gli appuntamenti clou da segnare nell'agenda di domani. IL MEDAGLIERE AGGIORNATO PECHINO 2022: IL PROGRAMMA ...Stiamo parlando in questo caso di Pokémon GO e dell’arrivo di un nuovo evento Team GO Rocket. Evento Team GO Rocket in Pokémon GO Nell’artwork qui sotto, potete vedere tutti i dettagli di questo nuovo ...Mentre si stanno andando a concludere i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 anche per quanto riguarda lo sci alpino (questa notte vivremo il team event che chiuderà il programma con i Cinque ...