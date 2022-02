Studenti assaltano Confindustria: 7 agenti feriti (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo aver lanciato uova di vernice contro la sede di via Vela, alcuni giovani hanno forzato il cancello di ingresso ma sono stati respinti dalle forze dell’ordine. Diversi carabinieri e poliziotti sono rimasti feriti Leggi su ilgiornale (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo aver lanciato uova di vernice contro la sede di via Vela, alcuni giovani hanno forzato il cancello di ingresso ma sono stati respinti dalle forze dell’ordine. Diversi carabinieri e poliziotti sono rimasti

fanpage : ULTIM'ORA Tensione altissima a Torino. Circa tremila studenti hanno assalito la sede di Confindustria. - repubblica : RT @eziomauro: Torino, studenti assaltano la sede di Confindustria: feriti 7 agenti. Manifestazioni per la scuola in 40 città - eziomauro : Torino, studenti assaltano la sede di Confindustria: feriti 7 agenti. Manifestazioni per la scuola in 40 città… - serenel14278447 : 'LA MANIFESTAZIONE Torino, gli studenti in corteo assaltano Confindustria. Sette feriti tra le forza dell’ordine di… - Corriere : Torino, gli studenti in corteo assaltano Confindustria. Sette feriti tra le forza dell’ordine -

