Stranger Things: rivelata (finalmente) la nuova data di uscita (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’annuncio che i fan di Stranger Things aspettavano: Netflix ha rivelato nella giornata di ieri che la quarta stagione debutterà ufficialmente il 27 maggio dopo una pausa di quasi tre anni e sarà divisa in due tranche. Stranger Things torna su Netflix e verrà divisa in due tranche Stranger Things torna su Netflix per la sua quarta stagione, e verrà divisa in due tranche. La prima tranche in uscita il 27 maggio. Creata dai Duffer Brothers, la serie di fantascienza targata Netflix è ambientata nella città di Hawkins, nell’Indiana, negli anni ’80, attaccata da minacce soprannaturali a causa di loschi esperimenti governativi condotti nella zona. Tornano quindi Finn Wolfhard e Millie Bobby Brown protagonisti del cast di Stranger ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’annuncio che i fan diaspettavano: Netflix ha rivelato nella giornata di ieri che la quarta stagione debutterà ufficialmente il 27 maggio dopo una pausa di quasi tre anni e sarà divisa in due tranche.torna su Netflix e verrà divisa in due tranchetorna su Netflix per la sua quarta stagione, e verrà divisa in due tranche. La prima tranche inil 27 maggio. Creata dai Duffer Brothers, la serie di fantascienza targata Netflix è ambientata nella città di Hawkins, nell’Indiana, negli anni ’80, attaccata da minacce soprannaturali a causa di loschi esperimenti governativi condotti nella zona. Tornano quindi Finn Wolfhard e Millie Bobby Brown protagonisti del cast di...

NetflixIT : Ogni fine ha un inizio. Stranger Things 4: Volume 1 in arrivo il 27 maggio. Volume 2 il 1° luglio. - kiwisuperhigh : stranger things mi piace ma non ho hype semplicemente perché ho dimenticato tutto - desikaqlr : Stranger things is cominggg aaaashdfhfjkl????? - hanjinirett : stranger things mai visto io - qnazionale : Stranger Things 4, la data di uscita. Cosa c'è da sapere -