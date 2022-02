“Stranger Things 4: le ultime indiscrezioni sulla nuova stagione (Di venerdì 18 febbraio 2022) Divisa in due volumi Cresce sempre più l’attesa per la nuova e quarta stagione di Stranger Things. L’acclamata serie verrà rilasciata in due parti in uscita nel 2022. Il primo volume farà il suo debutto il 27 maggio, mentre secondo il 1° luglio. Netflix, dove va in onda la serie, ha anche confermato che ci sarà una quinta e ultima stagione. Per l’occasione i Duffer Brothers, creatori della serie, hanno scritto una speciale lettera aperta ai fan. I due hanno così annunciato la data di debutto dei nuovi episodi e condiviso altre informazioni sul futuro della serie. Svelati anche la locandina e quattro poster, uno per ogni location in cui è ambientata la quarta stagione: Russia, California, laboratorio e Creel House. Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt, che ha portato ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) Divisa in due volumi Cresce sempre più l’attesa per lae quartadi. L’acclamata serie verrà rilasciata in due parti in uscita nel 2022. Il primo volume farà il suo debutto il 27 maggio, mentre secondo il 1° luglio. Netflix, dove va in onda la serie, ha anche confermato che ci sarà una quinta e ultima. Per l’occasione i Duffer Brothers, creatori della serie, hanno scritto una speciale lettera aperta ai fan. I due hanno così annunciato la data di debutto dei nuovi episodi e condiviso altre informazioni sul futuro della serie. Svelati anche la locandina e quattro poster, uno per ogni location in cui è ambientata la quarta: Russia, California, laboratorio e Creel House. Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt, che ha portato ...

