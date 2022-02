Sorteggio tabellone Atp 500 Dubai 2022 con Sinner: data, orario, diretta tv e streaming (Di venerdì 18 febbraio 2022) Jannik Sinner è pronto a tornare in campo dopo i quarti di finale degli Australian Open 2022, con Simone Vagnozzi a seguirlo come coach. L’azzurro cercherà di offrire il suo miglior tennis durante l’Atp 500 di Dubai 2022, torneo di scena dal 21 al 26 febbraio in territorio arabo e importante ai fini della classifica generale; dopo tante parole sul cambio allenatore, Sinner proverà a far parlare nuovamente il campo. Vi è tanta curiosità per scoprire il primo avversario dell’altoatesino in quel di Dubai; bisognerà però attendere l’esito del Sorteggio del tabellone principale: appuntamento alle ore 09.00 italiane di sabato 19 febbraio. La diretta televisiva del suddetto Sorteggio non sarà offerta da alcuna emittente in ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) Jannikè pronto a tornare in campo dopo i quarti di finale degli Australian Open, con Simone Vagnozzi a seguirlo come coach. L’azzurro cercherà di offrire il suo miglior tennis durante l’Atp 500 di, torneo di scena dal 21 al 26 febbraio in territorio arabo e importante ai fini della classifica generale; dopo tante parole sul cambio allenatore,proverà a far parlare nuovamente il campo. Vi è tanta curiosità per scoprire il primo avversario dell’altoatesino in quel di; bisognerà però attendere l’esito deldelprincipale: appuntamento alle ore 09.00 italiane di sabato 19 febbraio. Latelevisiva del suddettonon sarà offerta da alcuna emittente in ...

Advertising

thintomduke : RT @WhoterJumper: Ma c’è il tabellone oppure si farà il sorteggio? - WhoterJumper : Ma c’è il tabellone oppure si farà il sorteggio? - OA_Sport : ATP Marsiglia 2022: tabellone interessante con Tsitsipas che lo comanda - livetennisit : WTA 500 Dubai: Il Tabellone Principale. Sorteggio da incubo per Camila Giorgi. Prima Kvitova e poi Sabalenka - helenio75 : @CensuraFreemind Giusta osservazione anche perché per logica la prima e la seconda vanno in due lati diversi sel ta… -