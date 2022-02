Sondaggi TP: il 54,3% degli italiani dice no all’entrata dell’Ucraina nella Nato (Di venerdì 18 febbraio 2022) Per il 54,3% degli italiani l’Ucraina non dovrebbe entrare nella Nato. Favorevole invece il 39%. Tra chi dice sì, il 21,5% ritiene sia meglio rimandare l’ingresso fra qualche anno per preservare la pace. È quanto emerge dal Sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 15 e il 17 febbraio. Il 52% degli intervistati è favorevole al prolungamento del green pass anche dopo la fine dello stato di emergenza previsto per il 31 marzo. Per il 25,4% il certificato verde andrebbe abolito subito mentre il 20,7% crede che dopo il 31 marzo sia il momento di dire addio anche al green pass. Fonte: Termometro PoliticoSolo il 12,8% ritiene che il green pass possa essere utilizzato anche in altri ambiti, ad esempio, per verificare il rispetto di altre ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 18 febbraio 2022) Per il 54,3%l’Ucraina non dovrebbe entrare. Favorevole invece il 39%. Tra chisì, il 21,5% ritiene sia meglio rimandare l’ingresso fra qualche anno per preservare la pace. È quanto emerge dalo settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 15 e il 17 febbraio. Il 52%intervistati è favorevole al prolungamento del green pass anche dopo la fine dello stato di emergenza previsto per il 31 marzo. Per il 25,4% il certificato verde andrebbe abolito subito mentre il 20,7% crede che dopo il 31 marzo sia il momento di dire addio anche al green pass. Fonte: Termometro PoliticoSolo il 12,8% ritiene che il green pass possa essere utilizzato anche in altri ambiti, ad esempio, per verificare il rispetto di altre ...

Advertising

LuisaRagni : RT @gayit: Il 7.1% degli americani si identifica come LGBTQ+. Mai stati così tanti - ParliamoDiNews : Il 7,1% degli americani si identifica come LGBTQ+. Mai stati così tanti - - gayit : Il 7.1% degli americani si identifica come LGBTQ+. Mai stati così tanti - Giopigli : RT @Misurelli77: Quello che succederà in questo scorcio di legislatura. Campagna elettorale. La lega sempre più giù nei sondaggi farà la gu… - giorgio63091072 : @FmMosca il pannolone, in caduta libera nei sondaggi, vuole riunire codardi e ipocondriaci sotto il bandierone ame… -