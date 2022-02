Sconcerti | Cessione Atalanta? Un colpo da fuoriclasse di Percassi

Advertising

Pall_Gonfiato : #Sconcerti commenta la cessione dell'#Atalanta ai fondo americano #KKR -

Ultime Notizie dalla rete : Sconcerti Cessione

fcinter1908

Ho applaudito ladi Vlahovic, seguendo la logica e il racconto del calcio, ma non capisco perché dovrei amare la forza dei potenti. Ascolta 'Cari amici tifosi, perché dovrei amare la forza ...O preferiamo pensare che un affare del genere sia nato e concluso in due giorni? Per ladi ...sul calciomercato del Napoli scrive: ' Sei anche al Napoli che non aveva bisogno di ...“L’Atalanta è una società che certamente ti darà dei guadagni”. Così Mario Sconcerti, noto giornalista, analizza la possibile cessione dell’Atalanta a dei nuovi investitori a Tmw. SU PERCASSI.Mario Sconcerti, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha commentato l'operazione ormai imminente di cessione dell'Atalanta dai Percassi ad un fondo americano. Queste le sue parole: "L'Atalanta è una ...