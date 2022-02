Sarri perde un top: a rischio anche per la sfida contro il Napoli? (Di venerdì 18 febbraio 2022) Arrivano brutte notizie per i tifosi della Lazio, prossima avversaria del Napoli in campionato dopo la gara di lunedì contro il Cagliari. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, infatti, il bomber biancoceleste Ciro Immobile non sarà a disposizione di mister Sarri per i prossimi giorni. Il numero 17 della Lazio della Nazionale italiana ha già saltato la gara di Europa League di ieri sera contro il Porto, ma ora appare certa la sua assenza anche per la prossima sfida di campionato contro l’Udinese, in programma domenica alle 20:45 alla Dacia Arena di Udine. FOTO: Imago – Lazio Immobile infortunio La Lazio non ha comunicato le motivazioni ufficiali del suo stop, ma secondo quanto trapelato nelle ultime ore, si tratterebbe di un’influenza ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 18 febbraio 2022) Arrivano brutte notizie per i tifosi della Lazio, prossima avversaria delin campionato dopo la gara di lunedìil Cagliari. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, infatti, il bomber biancoceleste Ciro Immobile non sarà a disposizione di misterper i prossimi giorni. Il numero 17 della Lazio della Nazionale italiana ha già saltato la gara di Europa League di ieri serail Porto, ma ora appare certa la sua assenzaper la prossimadi campionatol’Udinese, in programma domenica alle 20:45 alla Dacia Arena di Udine. FOTO: Imago – Lazio Immobile infortunio La Lazio non ha comunicato le motivazioni ufficiali del suo stop, ma secondo quanto trapelato nelle ultime ore, si tratterebbe di un’influenza ...

Dalla_SerieA : Atalanta, Djimsiti da urlo: doppietta e Olympiacos ko! Sarri ko, non basta Zaccagni - - Hellastory : c'era aria di fusione. Partita indecorosa, temperatura polare, andiamo sotto di 3 gol e ne segniamo 2 per miracolo… - iltirreno : ?? CALCIO: LA NOTTE DELLE ITALIANE IN EUROPA LEAGUE - I partenopei sfiorano il colpaccio in Spagna ma possono riten… - Ardito1971 : @d_arco75 Inizio a pensare che quando si critica a priori allora lasciamo perde. Chi oggi rimpiange Inzaghi e non v… - Marco_Scarcia : RT @luciaespa8: Piango, leggo gente orgogliosa di aver perso 2-0 in casa contro un liverpool che non ha giocato. A me gira il cazzo se la… -

Ultime Notizie dalla rete : Sarri perde Rassegna: dopo l'Europa tocca alla Serie A. Stasera il derby, Allegri non vuole perdere l'occasione di staccare l'Atalanta Sarri: 'Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra forte. Dispiace che il primo tempo sia ... Anche un punto è importante perché si vince o si perde lo scudetto e da un punto può dipendere la ...

La Lazio cade 2 - 1 in casa del Porto: Zaccagni non basta, decide la doppietta di Toni Martinez Tutto è ancora aperto. La Lazio perde col Porto per 2 1, ma tiene viva la speranza di qualificazione. Anzi la squadra di Sarri è pienamente in ballo per la qualificazione che potrà giocarsi all'Olimpico tra una settimana. Nonostante ...

Lazio, Sarri perde il big | Sgarbo alla Juve per il pupillo Calciomercatonews.com Europa League, Porto-Lazio 2-1: decide una doppietta di Martinez La Lazio stecca in Europa League ma resta in corsa per il passaggio del turno. Nell’andata dei playoff per accedere agli ottavi di finale la squadra di Sarri perde 2-1 col Porto e si gioca tutto nel ...

Le magagne del mercato di gennaio Il risultato, a metà febbraio, è ormai sotto gli occhi di tutti: senza i titolari la Lazio perde completamente la sua competitività ... proprio come sta accadendo adesso a Sarri, a cui la rosa è stata ...

