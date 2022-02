Salme di bimbe sparite al Cardarelli | nessun giallo | la direzione generale mette fine al presunto scandalo

(Di venerdì 18 febbraio 2022) I corpi delle sfortunate bambine ci sono e aspettano solo che la famiglia provveda alla sepoltura. Dura poco ildidi neonati smarrite all’obitorio dell’ospedaledi Napoli, nato da una nota diramata agli organi di informazione da uno studio legale che aveva annunciato l’esposto di una coppia di Torre del Greco “per chiarire fatti ed eventuali responsabilità della vicenda accaduta” nel nosocomio. La coppia, agennaio, “non solo hanno perso due gemelle, perfettamente sane, a causa di un parto prematuro che probabilmente si sarebbe potuto evitare intervenendo in anticipo”, ma non sapeva “neppure cheabbiamo fatto i due corpicini e il fatto è ancora più grave perché una delle due piccole”. A loro va “ancora una volta il cordoglio dell’azienda ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Salme bimbe

Il Denaro

... salvo poi fare dietrofront: lesarebbero state dichiarate entrambe nate morte, due aborti. ...la loro decisione di rivolgersi Studio3A per capire cosa sia successo e il destino delle duee ...... salvo poi fare dietrofront: lesarebbero state dichiarate entrambe nate morte, due aborti. ...la loro decisione di rivolgersi Studio3A per capire cosa sia successo e il destino delle duee ...I corpi delle sfortunate bambine ci sono e aspettano solo che la famiglia provveda alla sepoltura. Dura poco il presunto scandalo di salme di neonati smarrite all’obitorio dell’ospedale Cardarelli di ...Gli operatori dei servizi sociali dell’ospedale che seguono i neo-genitori li hanno invitati a registrare la bimba nata viva e deceduta dopo ... per capire cosa sia successo e il destino delle due ...