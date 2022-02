Sala | «San Siro? L’ultimo saluto potrebbe arrivare in questa occasione»

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Beppeannuncia: «Questo eventoessereallo stadio». Le dichiarazioni del Sindaco di Milano Beppe, sindaco di Milano, ha parlato a Sky Sport anche del futuro di San, location della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Le sue parole: «Penso che la cerimonia si terrà senz’altro al Meazza,esseredello stadio alla sua gloriosa storia ma non lo sappiamo. Se mi piacerebbe? Da sindaco, devo pensare a cosa è giusto e non a cosa mi piace. Stiamo discutendo con i due club (Milan e Inter ndr) e la cittadinanza. Credo sia un tema da cui bisogna uscire». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tutto pronto per il passaggio di testimone. È andata in scena oggi la conferenza sui Giochi di Milano-Cortina dedicata al 'flag handover', il passaggio della bandiera olimpica in programma durante la ...SERIE A - Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il sindaco di Milano Sala racconta dell'importanza delle prossime Olimpiadi di Milano-Cortina e di un futuro scenario per lo stadio San Siro.