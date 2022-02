Ricorso al Tar su movida | Manfredi | “Necessario controllare questi processi”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – ‘‘Le ordinanze non possono trovare il consenso di tutti. Ho sempre detto che il tema reale è il controllo difenomeni perché non possiamo accettare una città che non abbia in alcune zone la possibilità di. Garantire un divertimento sicuro è un obiettivo fondamentale”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano, commentando ilal Tar presentato da Confcommercio contro l’ordinanza sindacale che regolamenta lacittadina in vigore da ieri. ”È sotto gli occhi di tutti quello che succede la notte nei fine settimane – ha aggiunto– e di come ci siano dei rischi per i nostri giovani legati all’abuso di alcool, alle risse, alla criminalità. Questo è un ...