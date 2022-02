Pensione: quali possibilità di anticipo per un docente del 1965? (Di venerdì 18 febbraio 2022) quali possibilità di pensionamento ci sono, in base all'attuale normativa, per una docente nata nel 1965? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 18 febbraio 2022)di pensionamento ci sono, in base all'attuale normativa, per unanata nel? L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Pensione: quali possibilità di anticipo per un docente del 1965? - Giacinto_Bruno : Pensione di invalidità per diabete: con quali tipologie scatta il diritto - Mauro73432329 : - News24_it : In pensione subito? Occhio alla data dell'1 marzo - - misiagentiles : RT @LaStampa: In quali nazioni si va in pensione prima e in quali più tardi? Il confronto dal 1970 ad oggi tra le prime e le ultime 10 http… -