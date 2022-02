Noleggio a lungo termine - L'Unione europea si affida ad Arval e ad Athlon (Di venerdì 18 febbraio 2022) nDa un lato l'Unione europea fa una guerra - seppur strisciante al mondo automotive, dall'altro chiude un contratto del valore di oltre 27 milioni di euro in quattro anni con Arval e Athlon, per la fornitura di quasi 400 veicoli tra "berline di lusso" e "autovetture, monovolumi e vcl". La gara dell'Ue, lanciata nella scorsa primavera, ha visto il noleggiatore di casa BNP Paribas aggiudicarsi il lotto numero 1 per una somma di 13,4 milioni di euro, per la fornitura di "155 berline e 27 utilitarie, station wagon e/o monovolume o furgoni" che saranno utilizzati dal personale della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Commissione europea, della Corte dei conti europea, del Centro di traduzione degli organi dell'UE, della Banca ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 18 febbraio 2022) nDa un lato l'fa una guerra - seppur strisciante al mondo automotive, dall'altro chiude un contratto del valore di oltre 27 milioni di euro in quattro anni con, per la fornitura di quasi 400 veicoli tra "berline di lusso" e "autovetture, monovolumi e vcl". La gara dell'Ue, lanciata nella scorsa primavera, ha visto il noleggiatore di casa BNP Paribas aggiudicarsi il lotto numero 1 per una somma di 13,4 milioni di euro, per la fornitura di "155 berline e 27 utilitarie, station wagon e/o monovolume o furgoni" che saranno utilizzati dal personale della Corte di giustizia dell', della Commissione, della Corte dei conti, del Centro di traduzione degli organi dell'UE, della Banca ...

