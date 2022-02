Milly Carlucci, è lei la conduttrice più pagata della Tv? (Di venerdì 18 febbraio 2022) Milly Carlucci è di certo uno dei volti più amati e conosciuti della televisione italiana ma oltre a questo è davvero una delle conduttrice maggiormente pagate? Sicuramente la conduttrice di Rai Uno non ha bisogno di alcun tipo di presentazione per il grande pubblico tv che la conosce e la segue ormai da tantissimi anni, ma quello che ancora tutti si chiedono riguarda qualcosa di diverso. Getty ImagesDa tempo infatti si vocifera che la timoniera di Ballando con le stelle e il Cantante Mascherato sia una delle conduttrici più pagate del mondo della televisione anche rispetto ai suoi colleghi che come lei hanno programmi di punta e in prima serata. Approfondiamo dunque questo discorso e cerchiamo di capire a quanto effettivamente ammonta il chachet ... Leggi su chenews (Di venerdì 18 febbraio 2022)è di certo uno dei volti più amati e conosciutitelevisione italiana ma oltre a questo è davvero una dellemaggiormente pagate? Sicuramente ladi Rai Uno non ha bisogno di alcun tipo di presentazione per il grande pubblico tv che la conosce e la segue ormai da tantissimi anni, ma quello che ancora tutti si chiedono riguarda qualcosa di diverso. Getty ImagesDa tempo infatti si vocifera che la timoniera di Ballando con le stelle e il Cantante Mascherato sia una delle conduttrici più pagate del mondotelevisione anche rispetto ai suoi colleghi che come lei hanno programmi di punta e in prima serata. Approfondiamo dunque questo discorso e cerchiamo di capire a quanto effettivamente ammonta il chachet ...

