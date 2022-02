La Pupa e il Secchione, ecco tutte le ultime indiscrezioni sul cast (Di venerdì 18 febbraio 2022) Continuano a farsi spazio le indiscrezioni sulla prossima edizione de La Pupa e il Secchione. Quest’anno la trasmissione sarà condotta da Barbara D’Urso e tornerà in onda su Italia 1 a partire dal 15 marzo 2022. Secondo i rumors più recenti, le Pupe pronte a mettersi in gioco in questa nuova avventura tutta da ridere saranno le tre ex gieffine Asia Valente, Mila Suarez e Flavia Vento, l’ex naufraga Paola Caruso e l’ex fidanzata di Paolo Brosio, Maria Laura De Vitis. Quest’ultima negli ultimi giorno è stata al centro del gossip per una presunta frequentazione con Giorgio Manetti. Sul fronte Secchioni, l’unico nome confermato è stato quello di Aristide Malnati che nel 2016 prese parte a L’Isola dei Famosi, mentre nel 2020 è stato un concorrente del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Per quanto riguarda la giuria della ... Leggi su isaechia (Di venerdì 18 febbraio 2022) Continuano a farsi spazio lesulla prossima edizione de Lae il. Quest’anno la trasmissione sarà condotta da Barbara D’Urso e tornerà in onda su Italia 1 a partire dal 15 marzo 2022. Secondo i rumors più recenti, le Pupe pronte a mettersi in gioco in questa nuova avventura tutta da ridere saranno le tre ex gieffine Asia Valente, Mila Suarez e Flavia Vento, l’ex naufraga Paola Caruso e l’ex fidanzata di Paolo Brosio, Maria Laura De Vitis. Quest’ultima negli ultimi giorno è stata al centro del gossip per una presunta frequentazione con Giorgio Manetti. Sul fronte Secchioni, l’unico nome confermato è stato quello di Aristide Malnati che nel 2016 prese parte a L’Isola dei Famosi, mentre nel 2020 è stato un concorrente del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Per quanto riguarda la giuria della ...

