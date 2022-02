La curva dei contagi scende ancora. Verso un allentamento graduale delle restrizioni

(Di venerdì 18 febbraio 2022) In calo ora anche i decessi: - 16% nell'ultima settimana. Tasso di positività che resta stabile al 10%. Si vaunanche se la fine dello stato di emergenza divide ...

Continua la discesa dellapandemica in Italia. Il calocontagi registrato nel corso dell'ultima settimana è evidente se si guardano i dati diffusi dal consueto report dell' Istituto superiore di sanità che mostra un ...In calo ora anche i decessi: - 16% nell'ultima settimana. Tasso di positività che resta stabile al 10%. Si va verso un allentamento delle restrizioni anche se la fine dello stato di emergenza divide ...Due Regioni/PPAA sono classificate a rischio Alto a causa dell’impossibilità di valutazione per incompletezza dei dati inviati. Cinque Regioni sono classificate a rischio Moderato. Le restanti 14 ...Tutte le restrizioni, gradualmente, verranno eliminate, se la curva dei contagi lo permetterà. Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ha annunciato il ritorno dei cibi e delle bevande al cinema, ...