Juventus Torino, i convocati di Juric per il derby della Mole (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Juventus. La lista del Torino per il derby della Mole Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati per la sfida tra Juventus e Torino. La lista granata: Portieri: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Djidji, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima Centrocampisti: Linetty, Lukic, Mandragora, Pobega, Ricci Attaccanti: Belotti, Brekalo, Pellegri, Sanabria, Seck, Warming L'articolo proviene da Calcio News 24.

