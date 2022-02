Inter | Julio Cesar derubato a San Siro | fermato il colpevole

(Di venerdì 18 febbraio 2022)è statonella zona di Sannella serata di martedì 15 febbraio. L’ex portiere dell’ha denunciato di aver subito il furto di due AirPods e di un portadocumenti al Commissariato di Polizia di Bonola, e nel pomeriggio i carabinieri della compagnia Milano Monforte hanno svolto un controllo straordinario in zona via Padova. E’ statoun italiano di 56 anni, rintracciato grazie al sistema di localizzazione delle cuffie e denunciato per ricettazione. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Inter Julio

L'ex portiere dell'Cesar, è stato derubato a Milano. Ieri pomeriggio i carabinieri hanno svolto un controllo straordinario in zona via Padova e hanno fermato un italiano di 56 anni che aveva con sé un paio ...Hanno 'seguito' le cuffie (rubatet all'ex portiere dell'Cesar) sfruttando la geolocalizzazione e hanno acciuffato un uomo che ne era in possesso. Blitz dei carabinieri in via Padova, a Milano, nel pomeriggio di giovedì 17 febbraio, durante un ...Julio Cesar è stato derubato nella zona di San Siro nella serata di martedì 15 febbraio. L’ex portiere dell’Inter ha denunciato di aver subito il furto di due AirPods e di un portadocumenti al ...Stiamo parlando dell'ex portiere dell'Inter Julio Cesar che è stato vittima di un furto. I carabinieri di Milano sono però riusciti a localizzarle e restituirgliele in qualche giorno. Il 42enne aveva ...