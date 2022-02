Incendio sul traghetto di Grimaldi, dal punto d’innesco ai camionisti nei garage: ecco tutte le analogie con il disastro del Norman Atlantic (Di venerdì 18 febbraio 2022) Le fiamme nel garage, alcuni passeggeri che si trovavano lì durante la navigazione, il porto di partenza e il tratto di mare in cui tutto è iniziato. Ci sono molteplici punti di contatto tra l’Incendio che all’alba si è sviluppato a bordo del traghetto Euroferry Olympia della Grimaldi Lines e quello che divampò, nello stesso specchio d’acqua del mar Adriatico dopo la partenza da Igoumenitsa, sul Norman Atlantic della compagnia greca Anek Lines la notte del 28 dicembre 2014, provocando 31 morti. A oltre sette anni di distanza, stando alle informazioni finora confermate dall’armatore italiano dell’Olympia e quanto raccolto attraverso altre fonti, sembra riproporsi uno schema simile, sia per quanto riguarda la dinamica dell’incidente che per alcuni modus operandi a bordo dei traghetti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Le fiamme nel, alcuni passeggeri che si trovavano lì durante la navigazione, il porto di partenza e il tratto di mare in cui tutto è iniziato. Ci sono molteplici punti di contatto tra l’che all’alba si è sviluppato a bordo delEuroferry Olympia dellaLines e quello che divampò, nello stesso specchio d’acqua del mar Adriatico dopo la partenza da Igoumenitsa, suldella compagnia greca Anek Lines la notte del 28 dicembre 2014, provocando 31 morti. A oltre sette anni di distanza, stando alle informazioni finora confermate dall’armatore italiano dell’Olympia e quanto raccolto attraverso altre fonti, sembra riproporsi uno schema simile, sia per quanto riguarda la dinamica dell’incidente che per alcuni modus operandi a bordo dei traghetti ...

