Il governo è agli sgoccioli. La previsione di Ignazi (Di venerdì 18 febbraio 2022) Forse è il caso di dire bentornata alla politica e alla normale dialettica fra i partiti. Mario Draghi non la pensa così. Perché, ha detto il premier, "il governo deve fare le cose". Dunque "basta coi giochetti". Nell'esame degli emendamenti al decreto "Milleproroghe" l'esecutivo va sotto quattro volte. La riforma della giustizia divide, mentre il centrodestra si compatta sul contante. Un dato politico è certo: l'effetto ovatta garantito fino a ora è finito. Questi scontri tra i partiti – di schieramenti opposti – genererà una ricaduta sul governo. E, con ogni probabilità, la tesi più abrasiva ma al contempo aderente alla realtà è quella di Piero Ignazi, politologo e docente dell'università di Bologna: "Il governo Draghi non ha più ragion d'essere". Qualcuno si sfilerà dall'attuale compagine di maggioranza? È possibile ...

