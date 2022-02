Gli Usa aprono a un vertice con la Russia Draghi sente Biden, e presto sarà a Mosca (Di venerdì 18 febbraio 2022) Le ultime notizie sulla crisi tra Ucraina e Russia: L’incontro di Maio-Lavrov. Il Cremlino: «Provocazioni ucraine in Donbass, situazione incendiaria». Zelensky: «Nato e Ue nel futuro». Il premier italiano: «Il nostro obiettivo è far sedere al tavolo Putin e Zelensky» Leggi su corriere (Di venerdì 18 febbraio 2022) Le ultime notizie sulla crisi tra Ucraina e: L’incontro di Maio-Lavrov. Il Cremlino: «Provocazioni ucraine in Donbass, situazione incendiaria». Zelensky: «Nato e Ue nel futuro». Il premier italiano: «Il nostro obiettivo è far sedere al tavolo Putin e Zelensky»

