FOTO – Isfoa attiva Corso di laurea in Scienze e Tecniche di Biorisonanza e Biofrequenza

Leggi su ladenuncia

(Di venerdì 18 febbraio 2022)inaugurerà, in marzo, il primo ed unico peraccademico in. Tanto “in funzione della crescente e pressante richiesta di formazione e di assistenza nel settore delle Scienze Olistiche e delle Terapie Complementari”, spiega il magnifico rettore Stefano Masullo. Che aggiunge: “Richiesta provenientedalle professioni sanitarie codificate. Situazione che neldel prossimo futuro assumerà sempre più proporzioni rilevanti e di veloce diffusione”. Spiega. “Il persarà realizzato in collaborazione con Università Popolare BioMed di Vicenza, NewBio, Ercole Marelli Group, Rayonex Biomedical GMBH”. Il nuovo peraccademico nasce quindi da una partnership operativa tra istituzioni ...