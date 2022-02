F1, la rivoluzione dopo Abu Dhabi: arriva il Var come nel calcio. Masi licenziato e stop alle comunicazioni via radio (Di venerdì 18 febbraio 2022) La bufera per la gestione del finale del Gp di Abu Dhabi, porta la Formula 1 a stravolgere la sua direzione di gara. L’ultima tappa dello scorso Mondiale ha consegnato il titolo iridato all’olandese della Red Bull Max Verstappen tra le proteste della Mercedes e del suo pilota Lewis Hamilton. Un episodio controverso, che ha convinto i vertici del mondiale a cambiare il regolamento. La più importante novità è l’arrivo della Virtual Race Control Room, che funzionerà come il Var nel calcio. Inoltre, è stato deciso lo stop alle comunicazioni via radio dei team principal con la direzione di gara. Proprio le pressioni della Red Bull sul direttore di gara Michael Masi hanno riaperto le polemiche nelle scorse settimane. L’australiano Masi è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) La bufera per la gestione del finale del Gp di Abu, porta la Formula 1 a stravolgere la sua direzione di gara. L’ultima tappa dello scorso Mondiale ha consegnato il titolo iridato all’olandese della Red Bull Max Verstappen tra le proteste della Mercedes e del suo pilota Lewis Hamilton. Un episodio controverso, che ha convinto i vertici del mondiale a cambiare il regolamento. La più importante novità è l’arrivo della Virtual Race Control Room, che funzioneràil Var nel. Inoltre, è stato deciso loviadei team principal con la direzione di gara. Proprio le pressioni della Red Bull sul direttore di gara Michaelhanno riaperto le polemiche nelle scorse settimane. L’australianoè ...

