Draghi, il sogno spezzato. (Di venerdì 18 febbraio 2022) I più ‘ingenui’ si erano illusi prima con Berlusoni che aveva promesso “Meno tasse per tutti” e “Un nuovo miracolo italiano”. Poi con Prodi & Ciampi che, sì, ci hanno fatto entrare in Europa, ma a “caro prezzo”, salari dimezzati nel loro potere d’acquisto, come pure risparmi e immobili. In seguito con Renzi autoaffondatosi nelle Leggi su freeskipper (Di venerdì 18 febbraio 2022) I più ‘ingenui’ si erano illusi prima con Berlusoni che aveva promesso “Meno tasse per tutti” e “Un nuovo miracolo italiano”. Poi con Prodi & Ciampi che, sì, ci hanno fatto entrare in Europa, ma a “caro prezzo”, salari dimezzati nel loro potere d’acquisto, come pure risparmi e immobili. In seguito con Renzi autoaffondatosi nelle

Advertising

freeskipperIT : #MarioDraghi, il sogno spezzato. - cugusi1952 : Questa notte ho sognato cheMario Draghi nominava Papa Francesco ministro degli esteri,impossibile però è stato un b… - michele_chine : Abbiamo un sogno nel cuore Draghi dittatore #Draghistan #DRAGHIINGALERA - abelebogarellim : @Corriere Draghi va ascoltato,,,,piaccia o non piaccia, (il perfetto il buono, il capace,e' solo un sogno Dantesco).. - gabrillasarti2 : #Draghi lo usa per salvare le imprese che si innovano alla tecnologia e far fallire le altre , a meno ché vendesser… -