Convocati Juve: fuori Bonucci, Chiellini e Bernardeschi per il derby (Di venerdì 18 febbraio 2022) A poche ore dal derby contro il Torino il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha diramato la lista dei Convocati. Nessuna novità... Leggi su calciomercato (Di venerdì 18 febbraio 2022) A poche ore dalcontro il Torino il tecnico dellantus, Massimiliano Allegri, ha diramato la lista dei. Nessuna novità...

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Juve Torino, i convocati per il derby con la Juve: out Pjaca e Zaza TORINO - Il tecnico del Torino , Ivan Juric , ha chiamato 24 giocatori in vista del derby di stasera (Allianz Stadium ore 20.45) contro la Juventus, gara della ventiseiesima giornata del campionato di ...

Juve - Torino, i convocati di Allegri: fuori Bonucci e Bernardeschi Juve, i convocati per il derby Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio. Difensori: De Sciglio, DeLigt, Cuadrado, Pellegrini, Rugani, Alex Sandro. Centrocampisti: Arthur, McKennie, Locatelli, Zakaria, ...

Under 23, i convocati per Juve-Piacenza Juventus Football Club Juventus-Torino, in convocati: in 5 out tra i bianconeri A poche ore dall'inizio del Derby della Mole, Juventus e Torino hanno comunicato le liste dei convocati. Tra le fila bianconere nessuna sorpresa. Gli unici assenti di spessore sono i già noti ...

Pjaca e Zaza non convocati per il derby: scelta tecnica Alla lettura dei convocati per la partita con la Juventus è saltato subito agli occhi che non c’erano Pjaca e Zaza, ma non veniva riferito che avessero subito magari nella rifinitura odierna infortuni ...

