Concluso corteo studenti | “Bianchi e Lamorgese si dimettano”

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma – “Di scuola non si può morire. È tempo di riscatto”. Raccolti dietro lo striscione dell’organizzazione studentesca ‘Lupa’, per il quarto venerdì consecutivo glie le studentesse sono scesi in piazza a Roma e in altre 40 città italiane per ricordare Giuseppe e Lorenzo, i duemorti mentre stavano svolgendo dei progetti di stage. I giovani chiedono l’abolizione dell’alternanza scuola-lavoro, più fondi per l’edilizia scolastica e le dimissioni del ministro dell’Istruzionee della ministra dell’Interno, accusati di non ascoltate la voce deglie di reprimere le manifestazioni studentesche. Anche oggi ci sono state tensioni con la Polizia, ma non si è mai arrivati a uno scontro diretto. Il, partito da piazza Vittorio Emanuele, arrivato ...