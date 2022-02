Cochi Ponzoni | ' A Raffaella Carrà non piaceva Massimo Boldi Presto reunion con Renato'

Advertising

globalistIT : Gli aneddoti di Cochi Ponzoni a 'Domani è un altro giorno' - paolagargiulo_ : RT @fraversion: Cochi Ponzoni: “Io e Renato Pozzetto accompagnavano a casa il pittore Lucio Fontana, che era cliente fisso del nostro cabar… - robertopontillo : RT @altrogiornorai1: “È in progetto una reunion con Renato Pozzetto” Cochi Ponzoni a #OggiEUnAltroGiorno #CochieRenato @serenabortone #18fe… - altrogiornorai1 : “È in progetto una reunion con Renato Pozzetto” Cochi Ponzoni a #OggiEUnAltroGiorno #CochieRenato @serenabortone… - robertopontillo : RT @altrogiornorai1: “Quando rifiutai un’opera di Lucio Fontana” Cochi Ponzoni si racconta a #OggièUnAltroGiorno @serenabortone #18febbraio… -

Ultime Notizie dalla rete : Cochi Ponzoni

A 'Domani è un altro giorno',ha raccontato gli anni d'oro del suo duo comico con Renato Pozzetto, in cui hanno fatto la storia della televisione, e ha spiegato alla conduttrice Serena Bortone come mai i due hanno ...Leggi anche >a Oggi è un altro giorno: 'Rifiutai una tela che vale milioni'. Poi la rivelazione su Boldi e la Carrà Totò Cascio a Oggi è un altro giorno Non ha mai voluto parlarne, ma ...Middle placement Mobile Cochi ha anche rivelato un aneddoto che riguarda la grande Raffaella Carrà, scomparsa l’estate scorsa, e l’attore Massimo Boldi: “Ha iniziato con noi, lo abbiamo portato in tv.Leggi anche > Cochi Ponzoni a Oggi è un altro giorno: «Rifiutai una tela che vale milioni». Poi la rivelazione su Boldi e la Carrà Totò Cascio a Oggi è un altro giorno Non ha mai voluto parlarne, ma ...