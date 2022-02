Caos milleproroghe, maggioranza battuta in commissione. Draghi: 'Così non si va avanti'. Oggi Cdm su caro bollette (Di venerdì 18 febbraio 2022) Previsto per Oggi il consiglio dei ministri sul decreto per le contromisure all'aumento del prezzo dell'energia: Pronti 6 - 7 miliardi. La maggioranza intanto è andato sotto 4 volte in commissione ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Previsto peril consiglio dei ministri sul decreto per le contromisure all'aumento del prezzo dell'energia: Pronti 6 - 7 miliardi. Laintanto è andato sotto 4 volte in...

Advertising

Agenzia_Ansa : Caos nelle commissioni Bilancio e Affari costituzionali alla Camera durante l'esame delle modifiche al dl Millepror… - Agenzia_Ansa : Caos sul Milleproroghe. Il premier Draghi chiede un chiarimento #ANSA - SalvatorePall13 : RT @LaRagione_eu: «O i partiti garantiscono i voti in Parlamento, o il governo non va più avanti». Così il premier #Draghi che ieri, dopo i… - simonetti_lina : RT @LaRagione_eu: «O i partiti garantiscono i voti in Parlamento, o il governo non va più avanti». Così il premier #Draghi che ieri, dopo i… - iannizzero : Milleproroghe, caos in commissione: governo battuto quattro volte. Salvini: «Sul contante vittoria del centrodestra… -