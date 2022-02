Bollettino Lazio 18 febbraio | 6 410 contagi a Roma 2 823 | e 22 morti D' Amato | ' Completare ciclo vaccinale'

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Più tamponi e di conseguenza più positivi (+35 rispetto a ieri), ma terapie intensive eancora in calo. Ildeldel 18conferma il miglioramento della situazione ...

Più tamponi e di conseguenza più positivi (+35 rispetto a ieri), ma terapie intensive e morti ancora in calo. Ildeldel 18 febbraio conferma il miglioramento della situazione pandemica. IlCovid : nelsu 14.905 tamponi molecolari e 43.971 tamponi antigenici per un totale di 58.Covid , ildi oggi 18 febbraio 2022 . Sono 53.662 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, ...Nelsu 14.905 tamponi molecolari e 43.971 antigenici per un totale di 58.876 ...Oggi nel Lazio su un totale di 58.876 tamponi, si registrano 6.410 nuovi casi positivi (+35), sono 22 i decessi (-7), 1.739 i ricoverati (-45), 158 le terapie intensive (-7) e +12.596 guariti. Il ...Dal quotidiano bollettino del ministero della Salute si evince che il ... La regione con il maggior numero di nuovi contagiati nelle ultime 24 ore è il Lazio (6.410), a seguire la Campania (5.510) e ...