Ats | da lunedì 21 febbraio chiude l’Info point di Borgo Palazzo

Advertising

webecodibergamo : Da lunedì 14 febbraio novità per i due servizi in città -

Ultime Notizie dalla rete : Ats lunedì

L'Eco di Bergamo

prossimo (21 febbraio) l'Infopoint creato dall'di Bergamo in via Borgo Palazzo per rispondere ai dubbi riguardanti l'emissione del Green Pass, o i provvedimenti di isolamento o quarantena, ...... avviene soltanto il, mentre quella di Carbonia ilmattina, il mercoledì mattina e ... mentre prima era giustamente suddiviso e per sopperire alla carenza di personale l'exaveva ...