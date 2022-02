Anticorpi monoclonali: arriva Evusheld, cura i soggetti fragili contro il Covid, alternativa al vaccino (Di venerdì 18 febbraio 2022) A renderlo noto è la Regione Liguria precisando che secondo Alisa, l'azienda sanitaria regionale, si tratta di un farmaco da affiancare al vaccino e da utilizzare in profilassi pre-esposizione del coronavirus negli adulti e nei soggetti pediatrici di età superiore ai 12 anni o di peso superiore ai 40 chili. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 18 febbraio 2022) A renderlo noto è la Regione Liguria precisando che secondo Alisa, l'azienda sanitaria regionale, si tratta di un farmaco da affiancare ale da utilizzare in profilassi pre-esposizione del coronavirus negli adulti e neipediatrici di età superiore ai 12 anni o di peso superiore ai 40 chili. L'articolo proviene da Firenze Post.

