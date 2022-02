Alien: la serie creata da Noah Hawley sarà ambientata nel nostro secolo (Di venerdì 18 febbraio 2022) FX ha condiviso qualche nuovo dettaglio della serie che espanderà la saga di Alien sviluppata da Noah Hawley. Alien è da tempo al centro di un progetto televisivo destinato a FX sviluppato da Noah Hawley e il capo del network, John Landgraf, ha ora condiviso qualche nuovo dettaglio riguardante la serie. I dettagli più interessanti riguardano la dimensione temporale in cui sarà ambientata la storia e il suo legame con la saga cinematografica. Landgraf ha infatti svelato parlando della serie di Alien: "Ci sono alcune grandi sorprese in arrivo per il pubblico. Lo show si svolge prima di Ripley ed è la prima storia nella saga di Alien ambientata sulla ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 febbraio 2022) FX ha condiviso qualche nuovo dettaglio dellache espanderà la saga disviluppata daè da tempo al centro di un progetto televisivo destinato a FX sviluppato dae il capo del network, John Landgraf, ha ora condiviso qualche nuovo dettaglio riguardante la. I dettagli più interessanti riguardano la dimensione temporale in cuila storia e il suo legame con la saga cinematografica. Landgraf ha infatti svelato parlando delladi: "Ci sono alcune grandi sorprese in arrivo per il pubblico. Lo show si svolge prima di Ripley ed è la prima storia nella saga disulla ...

