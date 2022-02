Xavi: “Abbiamo dominato col Napoli: Zielinski chiaro fuorigioco” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Xavi furioso a fine partita dopo Barcellona-Napoli, il tecnico degli spagnoli dice: “Potevamo vincere. Il gol di Zielinski è in fuorigioco“. Al termine del match il tecnico del Barça si dice “soddisfatto per il gioco, ma non per il risultato. Abbiamo prodotto almeno una ventina di tiri in porta, potevamo vincere con almeno due gol di scarto, ma alla fine conta quante ne metti dentro e quindi è arrivato un pareggio”. Secondo Xavi la sua squadra ha dominato il campo, un fattore che ha sottolineato anche Piqué che si è lamentato molto del gol di Zielinski. Stessa cosa fa anche Xavi che sulla rete del Napoli dice: “Era un chiaro fuorigioco. Invece l’azione è proseguita ed alla fine è ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 17 febbraio 2022)furioso a fine partita dopo Barcellona-, il tecnico degli spagnoli dice: “Potevamo vincere. Il gol diè in“. Al termine del match il tecnico del Barça si dice “soddisfatto per il gioco, ma non per il risultato.prodotto almeno una ventina di tiri in porta, potevamo vincere con almeno due gol di scarto, ma alla fine conta quante ne metti dentro e quindi è arrivato un pareggio”. Secondola sua squadra hail campo, un fattore che ha sottolineato anche Piqué che si è lamentato molto del gol di. Stessa cosa fa ancheche sulla rete deldice: “Era un. Invece l’azione è proseguita ed alla fine è ...

