Vaccini, rischi e benefici: la verità sui dati negli under 60 (Di giovedì 17 febbraio 2022) di Paolo Becchi, Giuseppe Cutuli e Nicola Trevisan Quando si parla di analisi rischio/beneficio di sottoporsi ad una terapia preventiva di fatto si intende valutare gli elementi che portano “peso” al piatto della bilancia dei benefici (i cui dati sono riportati settimanalmente dall’Iss nei report di Sorveglianza Integrata Covid-19) e confrontarli con gli elementi che vi si contrappongono, andando a riempire il piatto della bilancia dei rischi: il report ufficiale aggiornato da Aifa è molto importante soprattutto perché può contenere quegli elementi da mettere nel piatto “rischi”, elementi che nei report settimanali Iss non sono riportati. Ecco qui di seguito la descrizione delle ipotesi dello studio per la valutazione rischi/benefici della vaccinazione ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 17 febbraio 2022) di Paolo Becchi, Giuseppe Cutuli e Nicola Trevisan Quando si parla di analisio/o di sottoporsi ad una terapia preventiva di fatto si intende valutare gli elementi che portano “peso” al piatto della bilancia dei(i cuisono riportati settimanalmente dall’Iss nei report di Sorveglianza Integrata Covid-19) e confrontarli con gli elementi che vi si contrappongono, andando a riempire il piatto della bilancia dei: il report ufficiale aggiornato da Aifa è molto importante soprattutto perché può contenere quegli elementi da mettere nel piatto “”, elementi che nei report settimanali Iss non sono riportati. Ecco qui di seguito la descrizione delle ipotesi dello studio per la valutazionedella vaccinazione ...

Advertising

songase975 : Dopo due anni di pandemia, obblighi, restrizioni, discriminazioni si scopre che 'chi conta' ha problemi con l'aritm… - Jack53152579 : in seguito alla somministrazione dei vaccini anti-Covid ad mRna.A renderlo noto è stata proprio l’Ema tramite una n… - 7lo66 : RT @ZioKlint: Ah. Quindi se ti vaccini rischi 'le palle'? E allora, di grazia, perché Djokovic dovrebbe rischiare? Non è certo lui ad obbli… - Marisab79879802 : RT @ZioKlint: Ah. Quindi se ti vaccini rischi 'le palle'? E allora, di grazia, perché Djokovic dovrebbe rischiare? Non è certo lui ad obbli… - Vulcanelios : RT @ZioKlint: Ah. Quindi se ti vaccini rischi 'le palle'? E allora, di grazia, perché Djokovic dovrebbe rischiare? Non è certo lui ad obbli… -