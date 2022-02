Scoperta a Roma un’altra Gioconda: ‘Potrebbe essere stata realizzata da Leonardo’ (Di giovedì 17 febbraio 2022) Una Scoperta davvero interessante e curiosa quella fatta a Montecitorio, a Roma. In un deposito è stata trovata una copia esatta della Gioconda di Leonardo. Fin qui nulla di così stupefacente, se non fosse che il dipinto sia davvero molto simile all’originale e che provenga, molto probabilmente, propio dalla bottega dell’artista toscano. Trovata a Roma una copia della Monna Lisa della bottega di Leonardo La tela apparteneva alla famiglia Torlonia, ma alla fine del 1800 entrò a far parte del patrimonio dello stato italiano. Da allora, non si sa come, si trovava nascosta in un deposito di Montecitorio. “Si tratta di una copia del quadro del Louvre realizzata dalla bottega di Leonardo – spiega il questore della Camera Francesco D’Uva che si è privato del dipinto per esporlo nella sala ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 17 febbraio 2022) Unadavvero interessante e curiosa quella fatta a Montecitorio, a. In un deposito ètrovata una copia esatta delladi Leonardo. Fin qui nulla di così stupefacente, se non fosse che il dipinto sia davvero molto simile all’originale e che provenga, molto probabilmente, propio dalla bottega dell’artista toscano. Trovata auna copia della Monna Lisa della bottega di Leonardo La tela apparteneva alla famiglia Torlonia, ma alla fine del 1800 entrò a far parte del patrimonio dello stato italiano. Da allora, non si sa come, si trovava nascosta in un deposito di Montecitorio. “Si tratta di una copia del quadro del Louvredalla bottega di Leonardo – spiega il questore della Camera Francesco D’Uva che si è privato del dipinto per esporlo nella sala ...

Advertising

repubblica : Studenti in top e con la pancia scoperta al Righi 'contro il sessismo nelle scuole'. La protesta dopo la frase: 'Ma… - SkyTG24 : #Roma, scoperta Gioconda a Montecitorio: potrebbe essere di Leonardo - fanpage : In un deposito di Montecitorio è stata scoperta una Gioconda davvero molto simile, se non identica, a quella conser… - CorriereCitta : Scoperta a Roma un’altra Gioconda: ‘Potrebbe essere stata realizzata da Leonardo’ - tusciaweb : Scoperta alla Camera una “seconda Gioconda”, potrebbe essere della scuola di Leonardo Roma - Scoperta alla Camera… -