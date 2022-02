Leggi su strumentipolitici

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Lasciare il, dove le condizioni per laal terrorismo non sono più soddisfatte, per stare meglio nele adattarsi all’evoluzione della minaccia jihadista in Africa occidentale. Così il presidente francese Emmanuelgiustifica, in stretta consultazione con i suoi partner africani ed europei, la scelta di ritirarsi dal territorioano pur riorganizzando la sua azione nella regione per arginare un pericolo che si sta diffondendo verso i paesi costieri dell’Africa occidentale. La prevista riassegnazione è stata presentata giovedì 17 febbraio all’Eliseo, insieme ai capi di stato senegalese e ghanese, Macky Sall e Nana Akufo-Addo, e al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, poco prima di un vertice tra paesi europei e africani a Bruxelles e subito dopo una cena di lavoro a ...