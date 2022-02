Piemonte torna in zona gialla da lunedì (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il . Ad annunciarlo la Regione a seguito dei dati contenuti nel pre-report settimanale di ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità che evidenzia nella settimana tra il 7 e il 13 febbraio in Piemonte il netto calo del numero dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente. In particolare, l’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi resta pressoché costante (è 0.58) e migliora anche l’incidenza che passa a 506,95 casi ogni 100 mila abitanti (era 819,64). La percentuale di positività dei tamponi si riduce dal 19% al 17%. Migliora anche il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva che si abbassa dal 15,8% all’8,9% e anche quello dei posti letto ordinari che passa dal 26,4% al 20,8%, entrambi sotto la soglia di allerta. “La curva del contagio e i ricoveri ospedalieri continuano a migliorare, da ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il . Ad annunciarlo la Regione a seguito dei dati contenuti nel pre-report settimanale di ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità che evidenzia nella settimana tra il 7 e il 13 febbraio inil netto calo del numero dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente. In particolare, l’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi resta pressoché costante (è 0.58) e migliora anche l’incidenza che passa a 506,95 casi ogni 100 mila abitanti (era 819,64). La percentuale di positività dei tamponi si riduce dal 19% al 17%. Migliora anche il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva che si abbassa dal 15,8% all’8,9% e anche quello dei posti letto ordinari che passa dal 26,4% al 20,8%, entrambi sotto la soglia di allerta. “La curva del contagio e i ricoveri ospedalieri continuano a migliorare, da ...

