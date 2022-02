Love is in the air anticipazioni 18 febbraio 2022, Eda e Serkan sposati! (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nella puntata di Love is in the air di venerdì 18 febbraio 2022 assisterete alle nozze tra i due protagonisti della soap turca, Eda e Serkan, che dicono sì davanti ad amici e parenti. Complice di tutto anche la piccola Kiraz che vede i suoi genitori finalmente insieme. Inizia per loro un nuovo capitolo della vita e questa volta tenendosi per mano. Seguite le vicende del Bolat e della Yildiz anche in streaming o attraverso i video disponibili sulla piattaforma Mediaset Infinity. Alex Belli e la dichiarazione su Barù L'attore ha manifestato alla moglie Delia Duran il suo pensiero sullo chef, che a suo dire non avrebbe il coraggio di affrontarlo Puntata di Love is in the air del 18 ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nella puntata diis in the air di venerdì 18assisterete alle nozze tra i due protagonisti della soap turca, Eda e, che dicono sì davanti ad amici e parenti. Complice di tutto anche la piccola Kiraz che vede i suoi genitori finalmente insieme. Inizia per loro un nuovo capitolo della vita e questa volta tenendosi per mano. Seguite le vicende del Bolat e della Yildiz anche in streaming o attraverso i video disponibili sulla piattaforma Mediaset Infinity. Alex Belli e la dichiarazione su Barù L'attore ha manifestato alla moglie Delia Duran il suo pensiero sullo chef, che a suo dire non avrebbe il coraggio di affrontarlo Puntata diis in the air del 18 ...

Advertising

AmiciUfficiale : Love is in the air anche per Alex che riceve un regalo davvero speciale da Cosmary ?? #Amici21 - acmilan : ???? LOVE IS IN THE…MUSEUM! ???? Scopri la sorpresa che @socios ha in serbo per i tifosi che saranno allo stadio con… - Atalanta_BC : Amore atalantino nell’aria ?? Buon #SanValentino ???? Nerazzurri love is in the air ?? Happy #ValentinesDay ??… - shp02z : gagi sayang saya agad ako sa double the love au HAHAHSJSJDJFJAHAHSDA - fashionsoaptv : ?Il momento della celebrazione del matrimonio!????? -