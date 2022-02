“l’Italia geniale” in mostra a Palazzo Piacentini, da Dubai a Roma i 66 oggetti iconici (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sarà “l’Italia geniale”, che racconta la storia del design industriale in mostra a Palazzo Piacentini fino al 13 marzo prossimo, ad inaugurare una serie di iniziative culturali per celebrare i 90anni della sede del Ministero dello sviluppo italiano tra design enables, bellezza, originalità e creatività. La mostra, in arrivo dal Padiglione Italia di “Expo 2020 Dubai”, è infatti un viaggio attraverso l’evoluzione dei nostri prodotti più innovativi e i capolavori dell’ingegno italiano capaci di coniugare bellezza e funzionalità. L’ esposizione ripercorre da vicino la storia dei brevetti e dei disegni industriali depositati presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi del Mise, testimone della creatività italiana, del progresso e dello sviluppo economico ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sarà “”, che racconta la storia del design industriale infino al 13 marzo prossimo, ad inaugurare una serie di iniziative culturali per celebrare i 90anni della sede del Ministero dello sviluppo italiano tra design enables, bellezza, originalità e creatività. La, in arrivo dal Padiglione Italia di “Expo 2020”, è infatti un viaggio attraverso l’evoluzione dei nostri prodotti più innovativi e i capolavori dell’ingegno italiano capaci di coniugare bellezza e funzionalità. L’ esposizione ripercorre da vicino la storia dei brevetti e dei disegni industriali depositati presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi del Mise, testimone della creatività italiana, del progresso e dello sviluppo economico ...

