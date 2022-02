L’industria del gas Usa brinda alla crisi ucraina (Di giovedì 17 febbraio 2022) Se la guerra non la vuole nessuno l’attuale stato di tensione in ucraina fa gola a molti, Stati Uniti in testa. Con la minaccia di invasione di Mosca le esportazioni del colosso energetico russo Gazprom verso l’Europa sono calate facendo salire ancora i prezzi del gas già impennatisi nel 2021. A gennaio 2022 le esportazioni di gas russo sono scese del 41,3% rispetto allo stesso mese dell’anno prima. E a brindare in questo momento è per prima L’industria del gas liquefatto statunitense che nelle ultime settimane, grazie alla crisi in est Europa, è diventata la prima esportatrice mondiale di gas liquido al mondo, superando persino il Qatar, che da anni dominava il settore con i propri cargo carichi di gas smistati in tutti gli oceani. Il gas liquido, o Gnl, è molto più scomodo da trasportare del gas ... Leggi su panorama (Di giovedì 17 febbraio 2022) Se la guerra non la vuole nessuno l’attuale stato di tensione infa gola a molti, Stati Uniti in testa. Con la minaccia di invasione di Mosca le esportazioni del colosso energetico russo Gazprom verso l’Europa sono calate facendo salire ancora i prezzi del gas già impennatisi nel 2021. A gennaio 2022 le esportazioni di gas russo sono scese del 41,3% rispetto allo stesso mese dell’anno prima. E are in questo momento è per primadel gas liquefatto statunitense che nelle ultime settimane, graziein est Europa, è diventata la prima esportatrice mondiale di gas liquido al mondo, superando persino il Qatar, che da anni dominava il settore con i propri cargo carichi di gas smistati in tutti gli oceani. Il gas liquido, o Gnl, è molto più scomodo da trasportare del gas ...

