Le pagelle di Barcellona-Napoli 1-1 | partenopei alla pari

(Di giovedì 17 febbraio 2022)è stata una partita che non ha tradito le aspettative della vigilia. Finisce con il risultato di 1-1 l’andata dei play-off di Europa League tra il Barca di Xavi e ildi Spalletti. Primo tempo equilibrato tra le due formazioni, con ilche riesce a sbloccare il match con Zielinski ben servito da Elmas. Nel secondo tempo ilentra in campo con più convinzione del primo tempo e trova il gol del pareggio su rigore.che attacca finofine ma trova un belche si difende bene e lotta. Appuntamento tra sette giorni al “Maradona” per la partita di ritorno dove tutto e da decidere. Ecco, ora, ledi. Le ...

Il Barcellona arriva molte volte al tiro in modo pericoloso ed attento in una deviazione finale. Tra Jordi Alba e Ferran Torres il coefficiente di difficoltà è molto altro: qualche minuto per prendere ...Ter Stegen 6.5 Si oppone bene a Osimhen e alla prima conclusione di Zielinski, ma non può far nulla sul tap-in del polacco. Mingueza 6.5 Costringe Insigne a girare alla larga e appena può avanza il ...