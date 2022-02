Lazio, Sarri pensa a Cabral: ha già fatto male al Porto (Di giovedì 17 febbraio 2022) In vista della partita contro il Porto, la Lazio potrebbe puntare sui precedenti positivi di Jovane Cabral Questa sera contro il Porto, nell’andata dei playoff di Europa League, la Lazio dovrà fare a meno di Immobile rimasto a Roma a causa di un attacco influenzale. E quella del Do Dragao potrebbe così essere l’occasione buona per vedere per la prima volta in maglia biancoceleste il neo acquisto Jovane Cabral. Sarri potrebbe puntare a partita in corso sull’attaccante affidandosi anche alla buona sorte. Il capoverdiano, infatti, ha già segnato al Porto nel match di Coppa Portoghese dello scorso anno quando giocava nello Sporting. Cabral entro nel finale di partita e tra l’86’ e il 94? segnò la doppietta che ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 febbraio 2022) In vista della partita contro il, lapotrebbe puntare sui precedenti positivi di JovaneQuesta sera contro il, nell’andata dei playoff di Europa League, ladovrà fare a meno di Immobile rimasto a Roma a causa di un attacco influenzale. E quella del Do Dragao potrebbe così essere l’occasione buona per vedere per la prima volta in maglia biancoceleste il neo acquisto Jovanepotrebbe puntare a partita in corso sull’attaccante affidandosi anche alla buona sorte. Il capoverdiano, infatti, ha già segnato alnel match di Coppaghese dello scorso anno quando giocava nello Sporting.entro nel finale di partita e tra l’86’ e il 94? segnò la doppietta che ...

OfficialSSLazio : ?? Mister #Sarri ha presentato così #MilanLazio ai microfoni di Lazio Style Channel! #CMonEagles ?? - flamanc24 : RT @enrica_sslazio: Io non ho paura di #PortoLazio Forza #Lazio ???? #Sarri - iamjaybanks : RT @Blue_Footy: According to Il Messaggero, Lazio manager Maurizio Sarri still dreams of bringing Chelsea GK Kepa to Lazio in the summer. - Mediagol : VIDEO Porto-Lazio, Sarri senza Immobile: così in campo in Europa League - laziopatia : RT @laziopatia: Fiumicino, #Lazio in partenza per #Porto. #Sarri ad #AkpaAkpro: “Renditi utile maremma maiala, mettiti qua e vedi se trovi… -