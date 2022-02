L’arte di modellare una Ferrari | cercasi una sede per il museo

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 17 febbraio 2022) La Modena dei motori salva una delle sue caratteristiche più invidiate al mondo: la capacità di ricreare delle vetture meravigliose, battendo la lastra e modellandola come uno scultore del Rinascimento. I maestri carrozzieri hanno pensato di far rivivere quell'epopea a tutti i più grandi modelli delleche oggi valgono decine di milioni nelle aste d'auto d'epoca. Loro, che quelle vetture le hanno costruite materialmente, ora le ricostruiscono con le stesse modalità. Creano la maschera di tondino di ferro - il cosiddetto filone - e attorno, battendo con i martelli, ricostruiscono le splendide linee delle carrozzerie che hanno fatto la storia dell'automobilismo. LaGTO, la California, la Testa Rossa, la Monza e la Dino - per citarne alcune - e poi le indimenticabili sportive 330 P2, P3 e P4 e la 412.Afro Gibellini, 86 anni, ha lavorato ...