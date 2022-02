Infortunati Cagliari, grana per Mazzarri: ben sette fuori causa (Di venerdì 18 febbraio 2022) Infortunati Cagliari: il tecnico rossoblù in forte allarme in vista della gara contro il Napoli. sette elementi assenti nella seduta odierna Allarme rosso per il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri, nella giornata di allenamento odierno sette giocatori non hanno preso parte all’allenamento di gruppo. «Hanno proseguito il personalizzato Andrea Carboni, Damir Ceter, Matteo Lovato e Nahitan Nandez. A riposo oggi Razvan Marin (gastroenterite), Charalampos Lykogiannis e Leonardo Pavoletti, entrambi per un leggero affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Al centro sportivo di Assemini, Sebastian Walukiewicz: il difensore polacco proseguirà ora in Sardegna il suo percorso riabilitativo» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 febbraio 2022): il tecnico rossoblù in forte allarme in vista della gara contro il Napoli.elementi assenti nella seduta odierna Allarme rosso per il tecnico delWalter, nella giornata di allenamento odiernogiocatori non hanno preso parte all’allenamento di gruppo. «Hanno proseguito il personalizzato Andrea Carboni, Damir Ceter, Matteo Lovato e Nahitan Nandez. A riposo oggi Razvan Marin (gastroenterite), Charalampos Lykogiannis e Leonardo Pavoletti, entrambi per un leggero affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Al centro sportivo di Assemini, Sebastian Walukiewicz: il difensore polacco proseguirà ora in Sardegna il suo percorso riabilitativo» L'articolo proviene da Calcio News 24.

