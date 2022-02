In arrivo un intervento del governo contro il 'caro bollette' (Di giovedì 17 febbraio 2022) AGI - "Credo che già domani, o comunque rapidamente, il governo interverrà nuovamente cercando di prevedere o di replicare anche per il secondo trimestre le misure che abbiamo già adottato a gennaio". Lo ha detto oggi il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, rispondendo al question time al Senato. La strigliata di questa sera del premier Draghi ai capidelegazione delle forze di maggioranza non dovrebbe portare a un rinvio del Cdm, perchè - riferisce un ministro - Draghi era irritato per l'iter parlamentare del milleproroghe non sul tema dell'energia. Il decreto legge potrebbe contenere un intervento a due strade: da una parte una spinta alla produzione nazionale di gas, dall'altra un'ulteriore accelerazione sulle rinnovabili. L'Autorità per l'Energia ha messo nero su bianco il continuo rincaro dei prezzi: "Pur con ... Leggi su agi (Di giovedì 17 febbraio 2022) AGI - "Credo che già domani, o comunque rapidamente, ilinterverrà nuovamente cercando di prevedere o di replicare anche per il secondo trimestre le misure che abbiamo già adottato a gennaio". Lo ha detto oggi il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, rispondendo al question time al Senato. La strigliata di questa sera del premier Draghi ai capidelegazione delle forze di maggioranza non dovrebbe portare a un rinvio del Cdm, perchè - riferisce un ministro - Draghi era irritato per l'iter parlamentare del milleproroghe non sul tema dell'energia. Il decreto legge potrebbe contenere una due strade: da una parte una spinta alla produzione nazionale di gas, dall'altra un'ulteriore accelerazione sulle rinnovabili. L'Autorità per l'Energia ha messo nero su bianco il continuo rindei prezzi: "Pur con ...

