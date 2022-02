Il Congresso degli Stati Uniti invita Britney Spears a parlare di tutele legali: “Hai portato alla luce delle questioni preoccupanti” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Britney Spears e il suo avvocato, Mathew Rosengart, sono Stati invitati dal Congresso degli Stati Uniti a parlare di tutele legali. L’iniziativa di Washington segue la vittoria legale della pop star, finalmente liberata da una tutela da parte del padre lunga 13 anni. L’annuncio dello speciale invito è stato pubblicato direttamente da Spears su Instagram ieri 16 febbraio. “Nella sua battaglia – si legge nella lettera, datata 1 dicembre 2021 e a firma di Charlie Chris e Eric Swalwell -, sono state portate alla luce molte questioni che sono comuni nel processo di tutela legale. Particolarmente preoccupante è stata la notizia che, per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022)e il suo avvocato, Mathew Rosengart, sonoti daldi. L’iniziativa di Washington segue la vittoria legale della pop star, finalmente liberata da una tutela da parte del padre lunga 13 anni. L’annuncio dello speciale invito è stato pubblicato direttamente dasu Instagram ieri 16 febbraio. “Nella sua battaglia – si legge nella lettera, datata 1 dicembre 2021 e a firma di Charlie Chris e Eric Swalwell -, sono state portatemolteche sono comuni nel processo di tutela legale. Particolarmente preoccupante è stata la notizia che, per ...

